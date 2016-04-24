شيخ مشايخ حلايب: "الحكومة تصرف للطالب 3 جنيهات يوميا للنهوض بالتعليم"

أشاد الشيخ محمد سدو، شيخ مشايخ حلايب، بالدور التنموى الذى تقوم به الدولة وقواتها المسلحة فى حلايب وشلاتين، لافتاً إلى أن الحكومة حفزت أبناء المدينة على الاتجاه للتعليم وكل طالب يحصل على 3 جنيهات كل يوم نظير الحضور.

وقال "سدو" فى حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن خريجى المدينة الجامعيين تجاوزوا الآلاف بعكس السابق.

وتابع: "المواطن مستقر، ونتفوق على جميع أجزاء مصر، حيث نحصل على التعليم والكهرباء والمياه مجاناً والحكومة تدفع للطلاب المصروفات حتى لو دخلوا الجامعات الخاصة"

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