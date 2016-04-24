"الصحة": بدء تطبيق العلاج بالكروت الذكية لـ 67 ألف و636 أسرة بكفر الشيخ

أكدت الدكتورة هالة ماسخ مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، بدء تطبيق برنامج العلاج بالكروت الذكية، بمحافظة كفر الشيخ ليغطى 67 ألف و636 أسرة.

وقالت الدكتورة هالة ماسخ مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم تقديم الخدمة ببطاقة الأسر الذكية التى تستخدم فى صرف السلع التموينية بالمجان من خلال 40 وحدة طب أسرة و 3 مستشفيات إحالة تشمل كفر الشيخ العام ودسوق المركزى والحامول المركزى.

وأوضحت هالة ماسخ مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، أنه يوجد خط ساخن لخدمة العملاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً حتى أيام الأجازات.

- الصحة: بدء المرحلة الثانية من العلاج بالكروت الذكية فى 5 محافظات.. مدير مشروع غير القادرين: تغطية 26% من المصريين خلال 3 سنوات.. ويؤكد: يضم 4 ملايين من الفلاحين والعمالة الموسمية