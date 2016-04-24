أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحة": بدء تطبيق العلاج بالكروت الذكية لـ 67 ألف و636 أسرة بكفر الشيخ

Google+ Print
"الصحة": بدء تطبيق العلاج بالكروت الذكية لـ 67 ألف و636 أسرة بكفر الشيخ "الصحة": بدء تطبيق العلاج بالكروت الذكية لـ 67 ألف و636 أسرة بكفر الشيخ
أكدت الدكتورة هالة ماسخ مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، بدء تطبيق برنامج العلاج بالكروت الذكية، بمحافظة كفر الشيخ ليغطى 67 ألف و636 أسرة.

وقالت الدكتورة هالة ماسخ مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم تقديم الخدمة ببطاقة الأسر الذكية التى تستخدم فى صرف السلع التموينية بالمجان من خلال 40 وحدة طب أسرة و 3 مستشفيات إحالة تشمل كفر الشيخ العام ودسوق المركزى والحامول المركزى.

وأوضحت هالة ماسخ مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، أنه يوجد خط ساخن لخدمة العملاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً حتى أيام الأجازات.


>- الصحة: بدء المرحلة الثانية من العلاج بالكروت الذكية فى 5 محافظات.. مدير مشروع غير القادرين: تغطية 26% من المصريين خلال 3 سنوات.. ويؤكد: يضم 4 ملايين من الفلاحين والعمالة الموسمية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365