معلق نايل سبورت لـ في الجول: خلعت ملابسي اعتراضا على ما يحدث للمعلقين

برر علاء متولي معلق قناة نايل سبورت تصرفه الغريب خلال التعليق على مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش عبر FilGoal.com يوم السبت.

بالصور - معلق نايل سبورت بالـ"فانلة الحمالات" في مباراة الاتحاد والجيش

وقال متولي في تصريحات لـFilGoal.com يوم السبت: "خلعت ملابسي بسبب حرارة الجو الشديدة داخل غرفة التعليق باستاد جهاز الرياضة العسكري أثناء اللقاء".

وأضاف "بعد دقائق من انطلاق اللقاء وجدت قميصي مبتلا بسبب العرق نظرا لدرجة الحرارة العالية فاضطريت لخلعه".

وأوضح متولي أنه نشر الصورة اعتراضا على ما يحدث للمعلقين، مشيرا إلى أنه أبلغ خالد شحته نائب مدير الاستاد بصعوبة التعليق على المباريات بهذا الشكل.

وأتم "وعدني مسؤول الاستاد بأن الأيام المقبلة ستشهد تركيب مكييفات للهواء داخل غرف التعليق".