حظك اليوم برج القوس الأحد 24/4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> لا تتمتع بالحكمة فى التعامل مع أمورك المالية عليك أن تكون أكثر حذرًا وتبدأ فى وضع ميزانية جيدة للأيام القادمة حتى لا تتعرض لضائقة مالية كبيرة لن تستطيع التعامل معها. لديك الكثير من المشاريع المؤجلة والأفكار الرائعة عليك أن تبدأ فى تنفيذها من اليوم. على الصعيد العاطفي:

>تقضى أوقات فاترة ومملة فى حياتك العاطفية عليك أن تدخل روح التجديد قليلًا ببعض الخطوات البسيطة التى قد يكون لها أثر كبير. لا تنجرف فى علاقات صداقة غير مناسبة لك قد تندم عليها مستقبلًا برج الثور على الصعيد الصحي:

>عليك أن تكون حذرًا فيما تأكله اليوم قد تعانى من مشاكل فى المعدة وعسر الهضم والتى قد تتطور إلى مشاكل صحية أخرى كبيرة تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المقلية. بعض التمارين الرياضية الخفيفة قد تكون مفيدة جدًا لك اليوم توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تحتاج إلى إلقاء نظرة واقعية إلى وضعك الحالى وخاصة فى أمورك الاقتصادية. حاول أن تحافظ على صفاء ذهنك وتركيزك ولا تتردد فى الاستعانة ببعض الأصدقاء المقربين لحل المشاكل التى لا تستطيع السيطرة عليها.

شبكةعيونالإخبارية

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