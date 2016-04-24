حظك اليوم برج العقرب الأحد 24/4/2016

العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج العقرب على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تعيش حالة من حالة الاكتئاب بعد وصولك إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها، فأنت اعتدت على أن تقود فريق بعينه فى العمل، لكن هذه المرحلة تجد نفسك شخص عادى من الفريق وتأخذ أوامر وهذا ما ترفضه طبيعة مولود العقرب العنيدة، التى تحب أن تكون هى القائدة والمتزعمة الموقف، لذلك عليك أن تتقبل الوضع وتتعامل بحكمة أكثر من ذلك.>الحاجة إلى الحب هى من تدفعك الآن للبحث عن نصفك الآخر بين العديد من الشخصيات التى تقابلها يومياً، ويعتبر مولود العقرب من الشخصيات التى تفضل أن تأتى بشريك الحياة بالصفات التى تريدها بعقلها أولاً ثم تحكم الجانب الإنسانى وتختار بناءً على قلبك حتى لا تجد نفسك فى علاقة عملية، لا تمت للعلاقة العاطفية بصلة، فالحب هو شعور قبل أن يكون تفكير>ممارسة الرياضة هى الطريق الأمثل للتغلب على الكسل والتعامل مع العادات الغذائية السيئة بطريقة مثالية، تحتاج إلى التغلب على الشعور بالإجهاد الدائم والحاجة إلى الراحة، فأنت تحتاج إلى الحيوية والنشاط، لذلك تناول الفاكهة والخضروات الطازجة بشكل مستمر.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش حالة من حالات العضب العملى، خاصة أن التوتر الذى يعيشه فى مجال العمل يسيطر عليه ويجعله مشتت بين أكثر من شىء ما بين البحث الناحية العاطفية والناحية المهنية التى تبنى عليها جوانب كثيرة من حياتك، وتجعلها محور اهتمامك.