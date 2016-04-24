أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الأحد 24/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الأحد 24/4/2016 حظك اليوم برج العقرب الأحد 24/4/2016

العقرب على الصعيد المهني:


>تعيش حالة من حالة الاكتئاب بعد وصولك إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها، فأنت اعتدت على أن تقود فريق بعينه فى العمل، لكن هذه المرحلة تجد نفسك شخص عادى من الفريق وتأخذ أوامر وهذا ما ترفضه طبيعة مولود العقرب العنيدة، التى تحب أن تكون هى القائدة والمتزعمة الموقف، لذلك عليك أن تتقبل الوضع وتتعامل بحكمة أكثر من ذلك.

على الصعيد العاطفي


>الحاجة إلى الحب هى من تدفعك الآن للبحث عن نصفك الآخر بين العديد من الشخصيات التى تقابلها يومياً، ويعتبر مولود العقرب من الشخصيات التى تفضل أن تأتى بشريك الحياة بالصفات التى تريدها بعقلها أولاً ثم تحكم الجانب الإنسانى وتختار بناءً على قلبك حتى لا تجد نفسك فى علاقة عملية، لا تمت للعلاقة العاطفية بصلة، فالحب هو شعور قبل أن يكون تفكير

على الصعيد الصحى


>ممارسة الرياضة هى الطريق الأمثل للتغلب على الكسل والتعامل مع العادات الغذائية السيئة بطريقة مثالية، تحتاج إلى التغلب على الشعور بالإجهاد الدائم والحاجة إلى الراحة، فأنت تحتاج إلى الحيوية والنشاط، لذلك تناول الفاكهة والخضروات الطازجة بشكل مستمر.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش حالة من حالات العضب العملى، خاصة أن التوتر الذى يعيشه فى مجال العمل يسيطر عليه ويجعله مشتت بين أكثر من شىء ما بين البحث الناحية العاطفية والناحية المهنية التى تبنى عليها جوانب كثيرة من حياتك، وتجعلها محور اهتمامك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى