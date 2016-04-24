برج العذراء حظك اليوم الأحد 24/4/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

> بعض الأزمات التى كنت قد عانيت منها فى الفترة الأخيرة فى عملك هى الآن فى طريقها للحل، الوقت قد حان للجلوس مع نفسك والتخطيط لما ترغب فى القيام به الفترة المقبلة، من الأفضل أن تضع لنفسك بعض المبادئ التى يمكن أن تسير عليها لفترة طويلة من الوقت.>الطقس السئ أثر على جهازك التنفسى، نتيجة إهمالك الفترة الماضية لصحتك فإنك ستضطر إلى إجراء عملية فى الفترة القادمة، لكن لا يوجد أسباب تدعوك للقلق فهى عملية بسيطة لا يتطلب الأمر بعدها أكثر من الانتباه لصحتك وأطعمتك، السير على نظام غذائى فى الوقت الراهن سيجعلك ذات صحة أفضل.>علاقة حب جديدة بدأت تظهر فى حياتك من صديق قريب لديك، كان يمكنك أن تتخلى عن بعض الأفكار التى كانت تربطك بالماضى، لكنك لم ترغب فى قطع العلاقات القديمة بشريكك القديم، لذا إذا كنت ترغب فى البدأ فى علاقة حب جديدة الأيام المقبلة فعليك أن تنتبه إلى تحديد ما تريده بالفعل.> الوقت مناسب لممارسة الرياضات الخفيفة والسفر إلى أماكن بها بحار، لا تحاول الجلوس طويلا فى المنزل دون الاستفادة من الوقت بأى شئ، أنت تحتاج إلى تحسين نفسيتك مما قد عانيته طوال الفترة الماضية، لذا لا تستسلم وتجلس فى المنزل وحيدًا.