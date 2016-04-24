حظك اليوم برج الحوت الأحد 24/4/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>تحتاج إلى جرعة كبيرة جدًا من الصبر اليوم حتى تستطيع أن تتحمل السخافات والضغط فى مجال العمل، حاول أن تسير مع التيار قليلًا هذه الأيام الصمت أفضل طريقة للرد على كل ما يزعجك.>لا يجد أن تنظر إلى الماضى تخلصت من علاقة كانت غير مناسبة لك فلا تحاول بأى شكل الرجوع إليها انظر إلى المستقبل وسوف تقابل من يعطيك الحب والتقدير الذى تستحقه.تشعر بالأرق والتوتر بسبب الضغوطات التى لا تنتهى من مجال العمل يجب أن تعتنى قليلًا بصحتك هذه الأيام وتكون أكثر تنظيمًا لوقتك فى العمل للحد من هذه الضغوط. ممارسة التمارين التأملية سوف تساعدك كثيرًا فى الحصول على الاسترخاء والهدوء.>يوم ضاغط وغير سعيد على الصعيد العملى عليك أن تتحلى بالحكمة فى التعامل مع كل ما يواجهك ولا تتخذ أى قرارات تحت تأثير الانفعال قد تندم عليها كثيرًا فى المستقبل.