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برج الثور حظك اليوم الأحد 24/4/2016

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برج الثور حظك اليوم الأحد 24/4/2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 24/4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>انتظر ترقية فى عملك الفترة القادمة، فأنت قد تحملت مسؤولية العمل طيلة الفترات الماضية واستطعت أن تثبت جدارتك بالفعل فى عملك، لذا إذا كنت تريد الاستمرار فى هذا التطور الذى بات واضحًا للجميع فإنك يجب أن تجتهد وتدفع المزيد من المجهود البدنى والعقلى.

برج الثور على الصعيد الصحى:


> ممارسة التمارين الرياضية والانتظام فى ممارسة الرياضة سيجعلك ذات جسد رشيق كما أنه سيحسن من صحتك كثيرًا، بعض الآلام كنت قد عانيت بها الفترة الماضية حتى جعلتك تتناول عقاقير طبية كثيرًا أثرت بدورها على جسدك وجعلتك تشعر بأنك مرهق طوال الوقت، استشر طبيبك.

برج الثور على الصعيد العاطفى:


> ستعود إلى علاقة حب قديمة كنت قد انهيتها منذ وقت طويل، العودة إلى قصص الحب القديمة ليست أمرًا يسيرًا، فربما تدفع ثمن ما تفعله كثيرًا الفترة القادمة، إذا وجدت نفسك ًا على الرجوع للعلاقة القديمة فإنك يجب أن تحدد ما ترغب به تحديدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>ستلجأ إلى الاقتراض من أحد المقربين منك لشراء شقة جديدة الفترة الماضية، لا تضع نفسك فى موقف محرج فأما أن تستطيع رد المبلغ الذى اقترضته فى الوقت الذى حددته أو لا تقترض من الأساس، الوقت مناسب للتنزه فى أماكن مختلفة.
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مصر 365

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