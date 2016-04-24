برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24/4/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

>تخلص من عندك الذى قد يقودك إلى وضع سئ تشعر بالندم عليه فيما بعد، استمع إلى نصائح الأخرين ولا تكابر فى أخطائك لأن الوقت ليس فى صالحك، زيارة مرتقبة من صديق لك تغير لك مسار حياتك المهنى بالكامل.>حب الامتلاك سيجعل علاقتك بالحبيب سيئة جداً، يجب أن تكون أكثر ذكاء من ذلك ولا تتعامل مع الخلافات البسيطة بينكما بعناد، بل استمع إليه وحاول أن تبحث عن حلول.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشمل الكثير من التغيرات على صحتك بشكل عام، فإذا كانت أوضاعك مستقرة الآن فعليك الانتباه من الذى سيحدث فى المستقبل.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة...

أوضاعك مستقرة على كثير من المستويات الصحة والمال والعمل، ولكن هناك بعض الأمور الطارئة التى ستتجاوزها سريعاً.

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