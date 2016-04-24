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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24/4/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24/4/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24/4/2016

على الصعيد المهنى..


>تخلص من عندك الذى قد يقودك إلى وضع سئ تشعر بالندم عليه فيما بعد، استمع إلى نصائح الأخرين ولا تكابر فى أخطائك لأن الوقت ليس فى صالحك، زيارة مرتقبة من صديق لك تغير لك مسار حياتك المهنى بالكامل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..


>حب الامتلاك سيجعل علاقتك بالحبيب سيئة جداً، يجب أن تكون أكثر ذكاء من ذلك ولا تتعامل مع الخلافات البسيطة بينكما بعناد، بل استمع إليه وحاول أن تبحث عن حلول.

على الصعيد الصحى..


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشمل الكثير من التغيرات على صحتك بشكل عام، فإذا كانت أوضاعك مستقرة الآن فعليك الانتباه من الذى سيحدث فى المستقبل.
>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة...

أوضاعك مستقرة على كثير من المستويات الصحة والمال والعمل، ولكن هناك بعض الأمور الطارئة التى ستتجاوزها سريعاً.
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مصر 365

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