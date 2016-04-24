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برج الحمل حظك اليوم الأحد 24/4/2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 24/4/2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 24/4/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى
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الهدوء والتحمل أهم ما يجب أن تركز عليه خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن هناك الكثير من المشاكل الطارئة التى تعرضت لها، فما عليك إلا أن تستمع إلى نصائح المحيطين بك ولا تدع الوقت يمر وأنت تكابر.

برج الحمل على الصعيد العاطفى


>علاقتك بالحبيب جيدة عليك أن تكون إلى جواره فى المرحلة المقبلة، استمع إليه، واهتم به، وكن حريص على أن تخرج علاقتكما من هذا المأزق الذى يعرضها للخطر.

على الصعيد الصحى


>يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة خلال الأيام المقبلة، بسبب انشغالك فى العمل، وعدم قدرتك على العمل بشكل جيد، كذلك يفضل أن تستمع إلى نصائح الأطباء وتحصل على قسط كافِ من الراحة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، وتحديداً على مستوى العمل.
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مصر 365

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