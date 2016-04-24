حظك اليوم الأسد ليوم الأحد 24/4/2016

حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

>حاول ان تستعيد كل قوى تركيزك حتى تتخطى بعض المشاكل التى تتعرض لها، لكن ابتعد تمامًا عن صفة الثرثرة والتبرير الزائد عن اللزوم، حتى لا تصيب زملاؤك بالملل والسأم منك ومن أفعالك. حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفي:

>الحب سيكون الهالة التى تنير أيامه لذلك يجب أن يكون أكثر حفاظاً على هذا الحب الذى حصل عليه بعد المزيد من القصص الكاذبة للحب التى عاشها أبناء البرج فى الفترات السابقة. حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

>يجب أن يتبعوا تعليمات الطبيب وأن يكونوا حذرين ويخضعوا إلى الفحوصات الطبية التى طلبت منهم كاملاً. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>حاول ان تستعيد كل قوى تركيزك حتى تتخطى بعض المشاكل التى تتعرض لها، لكن ابتعد تماماً عن صفة الثرثرة والتبرير الزائد عن اللزوم، حتى لا تصيب زملائك بالملل والسأم منك ومن أفعالك .

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شبكةعيونالإخبارية

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