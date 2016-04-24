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حظك اليوم السرطان ليوم الأحد 24/4/2016

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حظك اليوم السرطان ليوم الأحد 24/4/2016 حظك اليوم السرطان ليوم الأحد 24/4/2016

لبرج السرطان :

حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:


>يعتبر من الأبراج الخيالية التى لا تميل إلى الواقع، لذلك يجب أن يغيروا من هذه الصفة الفترات القادمة لأنها قد تضر بهم كثيراً فى مجال عملهم، لأن الخيال والواقع من الممكن أن يدمروا الحياة العملية.

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفي:


>بالنسبة للحب سيكون من أهم العناصر والعوامل والتى من الممكن أن تجعل حياة هذا البرج فى قمة السعادة، فالمزيد من الرومانسية والحياة العاطفية المثالية التى تحلى من أيامهم.

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:


>يجب أن يكونوا أكثر حذراً فى الفترات القادمة وأن يتبعوا تعليمات الأطباء حتى ولو كانت أعراض بسيطة وليست بالضخمة. .

توقعات علماء الفلك لبرج االسرطان :


>يعتبر برج السرطان من الأبراج الخيالية التى لا تميل إلى الواقع، لذلك يجب أن يغيروا من هذه الصفة الفترات القادمة لأنها قد تضر بهم كثيراً فى مجال عملهم اكلمات متعلقة :
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