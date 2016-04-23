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قذيفة الأدهم تضرب الطلائع وتحقق العلامة الكاملة لمختار مع الاتحاد

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قذيفة الأدهم تضرب الطلائع وتحقق العلامة الكاملة لمختار مع الاتحاد قذيفة الأدهم تضرب الطلائع وتحقق العلامة الكاملة لمختار مع الاتحاد

حقق الاتحاد السكندري فوزا هاما على طلائع الجيش بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وجاء هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 90 بقذيفة صاروخية من عاشور الأدهم.

ليحقق مختار مختار العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن. 3 مباريات بـ3 انتصارات و4 أهداف وبلا استقبال شباكه أي هدف.

كما نجح في الفوز في مباراتين في كأس أمام أسوان وأمام بتروجيت.

ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ11 وله مباراة مؤجلة ويتجمد رصيد طلائع الجيش عند 29 نقطة في المركز الـ12.

الشوط الأول كان سلبيا كأداء ونتيجة لكن الشوط الثاني شهد إثارة منذ بدايته، ففي الدقيقة 61 انفرد إسلام كمال بالمرمى بعد تمريرة طولية لكن الهاني سليمان تصدى للكرة ببراعة.

ثم طرد الحكم عبد العزيز توفيق لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف على أحمد الألفي في الدقيقة 81 ليسيطر الاتحاد على المباراة ويهاجم بغية إحراز هدف الفوز.

وبالفعل تحقق له ما أراد في الدقيقة 90 ومن عرضية أبعدها دفاع طلائع الجيش وصلت لعاشور الأدهم خارج منطقة الجزاء ليسددها على الطائر في شباك محمد بسام معلنا عن هدف الفوز الصاروخي.

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فيديو اليوم السابع

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