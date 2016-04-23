الدفاع الروسية: 9 خروقات للهدنة في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن مركز التنسيق الروسي للمصالحة في سوريا ، أنه تم رصد 9 خروقات للهدنة في سوريا بينها 5 في ريف دمشق و4 في ريف اللاذقية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان للمركز ، وأوردته قناة روسيا اليوم ، إن مسلحي جماعة جيش الإسلام المعارضة قصفوا 5 بلدات في ريف دمشق من مدافع هاون ، فيما قام تنظيم أحرار الشام بقصف 4 بلدات في ريف اللاذقية من مدافع هاون وراجمات للصواريخ.

وأضافت الوزارة إن عدد المجموعات المسلحة المنضمة إلى الهدنة ارتفع إلى 51.

وفى السياق ذاته، ذكر مركز التنسيق الروسي أن مسلحي تنظيم جبهة النصرة واصلوا قصفهم للمدنيين والقوات الحكومية السورية في ريفي اللاذقية وحلب ، موضحا أن أكثر من 80 مسلحا من النصرة تسللوا إلى محافظة إدلب من الأراضي التركية.

أ ش أ