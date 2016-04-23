شمال سيناء تحتفل بعيدها القومي وتوجيه 13 مليار جنيه لتنمية المحافظة

بدأت محافظة شمال سيناء، احتفالاتها بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء، والتي انطلقت من مدينة بئر العبد، حيث تزينت قرية “الخربة” التابعة لمدينة بئر العبد، لاستقبال كلا من اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، واللواء اسامة عسكر، قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، والدكتور أحمد ذكي بدر وزير الدولة للتنمية المحلية، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، واللواء محمد الزملوط، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمد رأفت قائد الجيش الثانى الميدانى، وذلك لافتتاح عمليات إحلال وتجديد قرية “الخربة”، بمناسبة أعياد تحرير سيناء. وتأتى عمليات تطوير قرية الخربة، ضمن مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث تم تطوير 100 منزل ريفى، وتطوير ملعب كرة القدم، ومركز شباب الخربة، وبناء مشغل للملابس اليدوية، حيث نفذت عمليات التطوير كلًا من شركة “حديد المصرين” المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وجمعية الأورمان، وذلك ضمن مبادرة “إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا. ومن جانبه أعلن ممدوح شعبان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، تفاصيل عمليات الإحلال والتجديد التي تمت فى قرية الخربة، قائلًا إنه تم بناء 75 منزل بشكل كامل، و25 منزل بشكل جزئى، فضلًا عن منح أهالى القرية 50 قرض مشروع حسن بتكلفة ربع مليون جنيه. وشدد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، على أن محافظة شمال سيناء، تعانى من التهميش بشكل كبير وأنها في احتياج شديد لعملية تطوير لقراها البدوية، مؤكدًا أن قرية الخربة لن تكون اخر قرية يتم تعميرها وتطويرها فى شمال سيناء، مشيرًا ان الدور القادم فى عمليات التطوير التى يقم بها هى منطق حلايب على الحدود المصرية السودانية. وأكد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تشهد طفرة فى مجال التنمية، حيث تم تطوير بحيرة البردويل بمساهمة القوات المسلحة، وتطوير مطار المليز فى وسط سيناء وتحويله إلى مطار دولي، وتدشين عددًا من المشروعات بتكلفة 9 مليار جنيه بالتعاون مع الصناديق العربية المشتركة. واستعرض اللواء شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء، مشروعات الجهاز التنموية داخل المحافظة، ومنها إنشاء 5 عمارات تضم 120 وحدة سكنية فى منطقة المساعيد غرب مدينة العريش، وذلك لتسكين الأسر النازحة من مدينة رفح على الشريط الحدودى الذى تم اخلائه، علاوة على إنشاء 1200 وحدة سكنية مخطط الانتهاء منها فى يونيو 2016، و780 وحدة سكنية سوف تنتهى فى ابريل 2017. ومن جانبه ثمن اللواء اسامة عسكر، قائد القيادة الموحدة لشرق القناة، الدور الذي قام به كلًا من حديد المصريين وجمعية الأورمان، فى تطوير قرية الخربة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحتاج حاليًا تلك المشروعات التي تمس حياة الفرد بشكل مباشر، وذلك لأحداث التنمية المستدامة، موضحًا أنه سيتم توجيه13 مليار جنيه لتنمية سيناء بالكامل. وقدم وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكي بدر، الشكر لرجال القوات المسلحة العاملة على ارض سيناء، مؤكدًا أنه لابد أن نتذكر اليوم فى عيد التحرير تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة على أرض سيناء، مطالبًا جميع أهالى مصر بالتوجه إلى أرض سيناء والتجول فيها بحرية تامة وآمان وذلك بفضل بطولات الجيش المصرى.