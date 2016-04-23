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رئيس مجلس النواب العراقي: البرلمان ماضٍ في آداء دوره بانتظار التعديل الوزاري

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رئيس مجلس النواب العراقي: البرلمان ماضٍ في آداء دوره بانتظار التعديل الوزاري رئيس مجلس النواب العراقي: البرلمان ماضٍ في آداء دوره بانتظار التعديل الوزاري

رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري

واصل رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ، لقاءاته مع قادة الأحزاب وقادة الكتل السياسية حيث التقي ، اليوم السبت ، رئيس حزب الفضيلة الإسلامي هاشم الهاشمي والوفد المرافق له من أعضاء الحزب.

وأكد رئيس مجلس النواب أن البرلمان ماضٍ في أداء دوره الموكل إليه، وهو بانتظار التعديل الوزاري المرتقب لطرحه على التصويت في مجلس النواب والشروع بتنفيذ الاصلاحات .

واستمع الجبوري خلال اللقاء إلى وجهة نظر قيادة حزب الفضيلة حول الأزمة السياسية الراهنة وبرنامج الاصلاحات، إضافة إلى تطورات الوضع الأمني.

وكان عشرات النواب غالبيتهم من كتل “دولة القانون” التابعة لحزب الدعوة و”الأحرار” التابعة للتيار الصدري و”الوطنية” التابعة لائتلاف الوطنية اعتصموا بمقر مجلس النواب يوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري احتجاجا على سياسة”المحاصصة” وعدم التصويت على حكومة التكنوقراط ، بعد طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتشكيلة ثانية للحكومة على البرلمان بالتشاور مع الكتل السياسية..

وعقد النواب المعتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم الخميس 14 أبريل الجاري برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي ، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها ، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.

أ ش أ

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