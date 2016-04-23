بالصور.. تكريم عامل مطار سوهاج لأمانته وإعادة أموال ومشغولات ذهبية مفقودة

قام الطيار أحمد سعاد مدير مطار سوهاج الدولى بإصدار تعليمات لتكريم وتسليم شهادة تقدير للعامل الذى عثر على حقيبة بها مبلغ مالى كبير ومشغولات ذهبية وسلمها إلى الأمن، بناء على تعليمات من اللواء عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات.

كما قدم المهندس مجدى عبد العزيز نائب مدير المطار الشكر "للعامل" بعد أن استضافه بمكتبه وصرف مكافأة له، وأكد العميد كريم محمد مدير أمن الطيران المدنى بالمطار بأن هذا الرجل مثال وفخر لكل المصريين الشرفاء الذين يجب أن يحتذى بهم دائما.

وصرح أحمد فؤاد مدير العلاقات العامة والإعلام بالمطار بأنه سوف يتم عمل حفل لتكريم العامل، ليكون مثالا مشرفا لمطار سوهاج موجها له التحية والشكر على أمانته.

وكان قد أعاد عامل يعمل بمطار سوهاج الدولى حقيبة بها 168 ألف ريال سعودى ومشغولات ذهبية لصاحبتها بعد أن عثر عليها أثناء أداء عمله.

وبدأت الواقعة عندما اكتشف "سيد محمد أحمد" عامل بشركة خدمة الركاب المجانية بمطار سوهاج الدولى، وجود حقيبة بجراج الوصول، وتبين أنها تحتوى على مبلغ 168 ألف ريال وخمسمائة دولار وبعض المشغولات الذهبية، وقام بتسليمهم إلى أمن الطيران المدنى الذى قام بدوره بتسليمها إلى أمن الموانئ وتسليمها لصاحبتها التى فوجئت بموقف العامل وحاولت مكافئته ولكنه رفض قائلا لها: "هذا عملى".

عامل بمطار سوهاج يعثر على 168 ألف ريال ومشغولات ذهبية ويعيدها لصاحبها