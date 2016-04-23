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مقتل 8 وإصابة 29 آخرون فى انفجار سيارتين مفخختين بحادثين منفصلين ببغداد

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مقتل 8 وإصابة 29 آخرون فى انفجار سيارتين مفخختين بحادثين منفصلين ببغداد مقتل 8 وإصابة 29 آخرون فى انفجار سيارتين مفخختين بحادثين منفصلين ببغداد
قتل ثمانية عراقيين وأصيب 29 آخرون نتيجة انفجار سيارتين مفخختين مساء اليوم السبت، فى حادثين منفصلين شمال وجنوب العاصمة العراقية (بغداد).

وذكر مصدر أمنى أن سيارة مفخخة كان يقودها انتحارى انفجرت قرب نقطة تفتيش أمنية "سيطرة" بمنطقة الحسينية شمالى بغداد؛ مما أسفر عن مقتل ستة عراقيين وإصابة أكثر من 20 آخرين.. لافتا إلى أن السيارة المفخخة الثانية التى انفجرت مستهدفة رتلا للجيش بمنطقة "عرب جبور" جنوبى بغداد؛ أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.
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