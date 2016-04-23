مش هو الحل الوحيد.. 3 بدائل تجنبك استئصال الرحم

تضطر بعض النساء إلى استئصال الرحم فى حالات معينة، وهو ما قد يؤثر عليهن نفسيًا وبدنيًا لكن هناك بدائل تجنب المرأة الاستئصال إلا فى حالات معينة.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الأمريكى "Momjunction"، فإن استئصال الرحم من العمليات الجراحية التى يتم فيها إزالة الرحم بشكل كامل، وعند إجراء هذه الجراحة لا تكون المرأة قادرة على الحمل، لذا فإن معظم النساء يتجنبن إجراءها للحصول على فرصة الحمل فى المستقبل.

تابع التقرير أنه فى بعض الأحيان يكون استئصال الرحم ضرورة وذلك فى حالة معاناة المرأة من النزيف لفترة طويلة أو إصابتها ببعض أنواع السرطان التى لا يمكن علاجها إلا فى حالة الاستئصال.

وأضاف أنه إذا كانت المرأة لا تعانى من هذه الحالات، فهناك بعض البدائل التى يمكن أن تجنبها استئصال الرحم والتى تشمل الآتى:

1- المراقبة الدقيقة للرحم بإجراء الفحوص: لأن الأورام الليفية الحميدة فى الرحم أصبحت شائعة بشكل متزايد، فإذا كنت مصابة بالأورام الليفية يجب الانتظار ومراقبتها مع مرور الوقت بدلاً من اللجوء لإجراء استئصال الرحم على الفور، ففى بعض الحالات تتقلص الأورام الليفية مع مرور الوقت أو بعد سن اليأس.

2- ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام:

> وذلك فى حالة هبوط أو تدلى الرحم، ففى هذه الحالة تكون ممارسة الرياضة مفيدة جدًا فمن خلال ممارسة تمارين كيجل التى تعمل على تقوية عضلات الحوض يمكن أن تتحسن الحالة، وهو ما يعد أفضل وسيلة للتعامل مع هذه الحالة دون اللجوء لاستئصال الرحم.

3- الأدوية: فيمكن لبعض الأدوية حل بعض المشاكل المرتبطة بالرحم مثل بطانة الرحم، وبالتالى التخلص من الحاجة إلى استئصال الرحم، وهناك وصفات طبية من الممكن اتباعها لتخفيف الألم والحد من النزيف أثناء الدورة الشهرية، أو تعاطى بعض الأدوية كحبوب منع الحمل عن طريق الفم أو أدوية هرمونات التوازن التى تساعد على منع النزيف وذلك باستشارة الطبيب.

بشرى للنساء..أقراص لعلاج الأورام الليفية تجنبك استئصال الرحم والعقم

مخاطر استخدام حبوب منع الحمل فى رمضان لتأخير الدورة الشهرية