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محافظ دمياط الأسبق: الداعون للعبث بمقدرات الوطن فى 25 أبريل سيوصمون بالفشل

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محافظ دمياط الأسبق: الداعون للعبث بمقدرات الوطن فى 25 أبريل سيوصمون بالفشل محافظ دمياط الأسبق: الداعون للعبث بمقدرات الوطن فى 25 أبريل سيوصمون بالفشل

اللواء طارق خضر

قال أستاذ القانون الدستور بكلية الشرطة، ومحافظ دمياط الأسبق لواء، طارق خضر، اليوم السبت، إن قضية المعزول مرسي تجاوزت الـ 80 جلسة لمدة تصل إلى 14 شهراً لأن القضية متعلقة بالتخابر، لافتًا إلى أن القضية ليست سهلة حتى يخرج الحكم بسرعة.

وأضاف خضر خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن القاضي لا ينظر لاعتبارات متعلقة بتظاهرات فى الشارع، مؤكداً أن الحكم على مرسي لا علاقة له بتوقيت الدعوة لتظاهرات “جمعة الأرض”.

وعلق خضر على هذه الدعوات قائلاً: “كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن فى 25 إبريل المقبل سيوصم بالفشل الزريع”.

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أونا

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