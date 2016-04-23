زيارة مفاجئة تكشف وجود 4 وحدات صحية بدون أطباء ببني سويف

كشفت زيارة مفاجئة لإدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، غرب بني سويف، وجود 4 وحدات صحية بقري المركز مغلقة وبدون أطباء في أوقات العمل الرسمية.

ومن جانبة أكد رمضان هلال، مدير إدارة المتابعة بإهناسيا، أنة تم رفع مذكرة لرئيس المدينة بالملاحظات والذي قام برفعها لوكيل وزارة الصحة والمحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت زيارة مفاجئة لإدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمدين إهناسيا برئاسة رمضان هلال، حيث تفقدت بعض الوحدات الصحية للإطلاع علي عملية سير العمل بها، وتبين وجود وحدات بدون أطباء ووحدات مغلقة في اوقات العمل الرسمية, كوحدة صحة النويرة ووحدة صحة الشوبك بالإضافة إلى وحدات صحة المسيد الابيض وكفر أبو شهبة بدون طبيب.