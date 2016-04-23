نشرة ONA للفضائيات| صفاء حجازي رئيسًا لـ«ماسبيرو».. و«باب رزق» برنامج للفخراني على «نغم إف إم»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة« ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

أكدت الإعلامية صفاء حجازي، في أول تصريح صحفي لها لوكالة «ONA»، أن خبر توليها رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلفًا لـ”عصام الأمير” هو “خبر صحيح”، مضيفة: ” تم إبلاغي الخبر شفويًا، ولكني أنتظر إصدار القرار بشكل بيان رسمي صادر من رئاسة مجلس الوزراء”..للمزيد

قالت مصادر مطلعة داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، في تصريح خاص لـ«ONA»، إنه تم تكليف الإعلامية صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون بتولي رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بديلاً لـ”عصام الأمير”..للمزيد

قررت إذاعة “نغم إف إم” الإنضمام لمبادرة باب رزق، التي أطلقها الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، و ذلك بعد جلسات عمل دامت لأكثر من شهرين بين نغم اف ام ويسري الفخراني اتفقا خلالها علي بث برنامج اذاعي بعنوان ” باب رزق”…للمزيد

تناقش الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج« مساء القاهرة»،مساء اليوم السبت، كيف تتعامل الحكومة مع إرتفاع سعر الدولار ، وهل توفر الدعم للسلع الأساسية في مواجهة الازمة ، وهل يتأثر المواطن من ارتفاع سعر الصرف.. للمزيد

يناقش الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامجه «حوار القاهرة» المذاع على شاشة «سكاى نيوز عربية»، مساء اليوم السبت، في الجزء الأول من الحلقة، قرار الولايات المتحدة الأميركية بسحب 700 جندي من قوات حفظ السلام من شمال جزيرة سيناء.. للمزيد