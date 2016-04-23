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أستاذ طب نفسى: نصف العوامل المؤدية للأمراض العضوية نفسية

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أستاذ طب نفسى: نصف العوامل المؤدية للأمراض العضوية نفسية أستاذ طب نفسى: نصف العوامل المؤدية للأمراض العضوية نفسية
يحتار الأطباء أحيانًا فى أسباب بعض الأمراض التى تصيب الإنسان، وبالبحث والدراسات أرجع العلماء السبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض إلى الاضطرابات النفسية التى تصيب الإنسان فى المراحل العمرية المختلفة من حياته.

ويوضح الدكتور محمد رفعت الفقي أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هناك اضطرابات نفس جسدية، تتمثل فى أمراض عضوية حقيقية كأمراض الجهاز الهضمى ومنها اضطراب القولون العصبى وقرحة المعدة، وهذه الأعراض تظهر على المريض فيبدأ رحلة علاجه مع الأدوية الخاصة بمرضه ناسيًا الجانب النفسى الذى قد يكون مشارك بمقدار النصف فى الإصابة بمرضه.

وأضاف الدكتور محمد رفعت: اكتشف الأطباء أن نصف العوامل التى أدت للإصابة بالأمراض العضوية هى نفسية، وتحتل اضطرابات القلق المختلفة مقدمة قائمة العوامل النفسية التى تسبب الأمراض العضوية.

وأرجع الدكتور رفعت الأسباب التى أدت لارتفاع نسبة الاضطرابات النفسية فى ، لثلاث عوامل "عضوية، نفسية، اجتماعية"، موضحًا أن العامل العضوى هو القاعدة الأساسية للإصابة بالمرض النفسى ويتمثل فى الجانب الوراثى والجينى وبعض التغيرات الكيميائية وتغيرات الجهاز العصبى وتغيرات الجهاز المناعى وغيرها من العوامل العضوية.

وتابع: يساعد العامل النفسى فى ظهور المرض النفسى أى صراع النفس داخليًا أما العامل الاجتماعى فهو البيئة التى تحيط بالفرد، وكل هذه العوامل تعمل معًا ليصاب الفرد بأحد الاضطرابات النفسية وهى متعددة وغير محددة وتختلف من فرد لآخر فى نفس المرض ما جعلنا نطلق على الاصابات النفسية كلمة "اضطراب" وليس مرض لأن المرض محدد والإصابات النفسية غير محددة.


>أستاذ طب نفسى بعين شمس: اكتشاف جينات تساعد على تشخيص الأمراض النفسية

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