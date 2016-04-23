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صور.. تدشين حملة «أقوى وأحلى» للاهتمام بجمال المتعافيات من السرطان بمستشفى بهية

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صور.. تدشين حملة «أقوى وأحلى» للاهتمام بجمال المتعافيات من السرطان بمستشفى بهية صور.. تدشين حملة «أقوى وأحلى» للاهتمام بجمال المتعافيات من السرطان بمستشفى بهية

جانب من فاعليات الحمله

كتب : هشام عواض
> نظمت مبادرة ” أحلى وأقوى” لرعاية المتعافيات من مرضى السرطان، اليوم السبت، مؤتمر في مستشفى “بهية” للكشف المبكر ورعاية سيدات السرطان، وذلك لتدشين المبادرة ولإعلان عن أهداف المبادرة.
> حضر المؤتمر العديد من الشخصيات العامة منها الكاتبة فريدة الشوباشي، الإعلامي محمد الشاعر، الفنان أحمد عبد العزيز والفنانة إيمان أيوب.

قال الدكتور هشام أبو النجا، مدير مستشفى بهية، لوكالة “ONA” إن المستشفى تقدم خدمة عالية في رعاية السيدات المصابات وأيضا الكشف المبكر عن المرض بالسرطان ، مضيفا ان المستشفى تمتلك وحدة واحدة فقط من جهاز الميموجرام، وقدم البنك الأهلي مبلغ 3 مليون جنية لشراء وحدة ثانية، حتى تعمل المستشفى بطاقة استيعابية مضاعفة لاستقبال أكبر عدد من مريضات السرطان.

وأكد “أبو النجا” على ضرورة الدعم النفسي للمريضات السرطان وذلك عبر عدة طرق منها العمل على تقديم وسائل رفاهية وأنشطة توعوية وترفيهية لهن، حتى يكون هناك راحة نفسية للمريضات عند ذهابهن للمستشفى، وﻻ تقتر الزيارة فقط علة العلاج بل أيضا الترفية.

وقال الدكتور حسن الفكهاني، مؤسس مبادرة ” أحلى وأقوى” ، إن اليوم بمثابة تدشين للحملة ولإعلان أهدافها الداعمة نفسيا للمتعافيات من مرض سرطان الثدي، مضيفا ان بعض المريضات يعانين من مشكلات عديدة منها نفسيا وأسريا تصل إلى حد الطلاق وسوء المعاملة من الأزواج لمجرد إصابتهن بالمرض.

وأكد “الفكهاني” على ضرورة استعادة المريضات والنتعافيات لحياتهن ومظهرهن مرة أخرى حتى يتمكنن من الحياة بصورة طبيعية في المجتمع، ومشيرا إلى أن الحملة ستشتمر 6 أشهر في مستشفى بهية وستقدم خدماتها بالمجان.
> وفي نهاية المؤتمر عرض عدد من المتعافيات تجاربهن مع المرض وكيف تغلبن عليه وأصبحن أقوى وأجمل، وساندوا المريضات الأخريات.

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