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رئيس الإكوادور: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 646 قتيل ..والبلاد في أزمة حقيقية

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رئيس الإكوادور: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 646 قتيل ..والبلاد في أزمة حقيقية رئيس الإكوادور: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 646 قتيل ..والبلاد في أزمة حقيقية

رفائيل كوريا

أعلن رئيس الإكوادور رافائيل كوريا، اليوم السبت، أن عدد ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 646 قتيلا.

وذكرت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية أن رافائيل كوريا أوضح – في خطاب أسبوعي متلفز – أن الإكوادور في أزمة حقيقية نتيجة لهذا الزالزل والذي بلغت خسائره نحو 3 مليارات دولار أمريكي.

وأضافت روسيا اليوم أن الزلزال المدمر، الذي بلغت قوته 8ر7 درجة، أدى إلى جرح أكثر من 12 ألف شخص، فيما اعتبر 130 شخصا في عداد المفقودين.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الإكوادور بدأت في اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، والذي أدى إلى تدمير سبعة آلاف منزل.

أ ش أ

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