10 علامات مبكرة للسرطان تظهر فى الرجال فقط

السرطان من أكثر مسببات الوفاة بين الرجال البالغين وعلى الرغم من أن الحمية الغذائية الصحية قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان إلا أن هناك مجموعة من العوامل الأخرى قد تؤدى للإصابة بالأورام مثل الجينات.

خطورة السرطان الأكبر تكمن فى أنه غالبًا ما يتم اكتشافه فى مرحلة متأخرة، بعد أن يكون الورم قد انتشر إلى أجزاء الجسم الأخرى ويصعب السيطرة عليه، لذلك من الضرورى الانتباه لعلامات ومؤشرات الاصابة بالسرطان مبكرًا حتى يسهل الشفاء منه والتغلب عليه.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من العلامات المبكرة للسرطان والتى تظهر على الرجال فقط، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى "healthline"، وتشمل:

علامات مبكرة لسرطان الثدى

>1.حدوث تغيرات فى طبيعة الأمعاء والإصابة بإسهال أو إمساك متكرر، ويحدث هذا التغيير بشكل مفاجئ دون مقدمات.

2.حدوث نزيف فى الشرج أو ظهور دم على البراز قد يكون علامة على الإصابة بسرطان القولون، ولذا يجب الخضوع بشكل مبكر لفحوصات دورية منتظمة للاطمئنان على صحة الأمعاء.

3.حدوث اضطرابات فى عملية التبول قد تكون علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا، مثل: السلس البولى أو عدم القدرة على إخراج البول على الرغم من الشعور بحاجة للتبول.

4.ظهور دم فى البول أو دم فى السائل المنوى قد يؤشر على الإصابة المبكرة بسرطان البروستاتا.

>5.الشعور بآلام شديدة فى الظهر تدوم لفترة طويلة قد يكون علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا أو سرطان القولون والمستقيم.

6.الإصابة بالكحة واستمرار ذلك لفترة طويلة مصاحبة بخروج دم قد يكون دليلاً على الإصابة بسرطان الرئة.

7.ظهور كتل لحمية على الخصية قد يكون دليلاً على الإصابة بسرطان الخصية.

8. الشعور بإجهاد وإعياء مفرط قد يكون أحيانًا دليلاً على الإصابة بالسرطان، لذا يجب استشارة الطبيب خاصةً إذا كان يؤثر ذلك على نظام النوم أو يجعلك تعجز عن أداء الأعمال اليومية المخول بها.

>9.حدوث انخفاض ملحوظ فى الوزن لأسباب غير معروفة.

10.ظهور كتل لحمية فى منطقة الصدر قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الثدى، وهو أكثر شيوعًا بين السيدات، ولكن يمثل الذكور 10% من إجمالى المصابين به.

موضوعات متعلقة..

- علاج جديد للسرطان لا يضر خلايا الجسم ويتفوق على الكيماوى