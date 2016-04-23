مقتل 45 من داعش بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولى

أسفرت العمليات العسكرية لتحرير منطقتى "الدولاب" و"زخيخه" والطريق الرابط بين ناحية البغدادى وقضاء هيت بالأنبار التى انطلقت صباح اليوم السبت، عن مقتل 45 إرهابيًا من تنظيم داعش.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، أن قوات الفرقة السابعة بالجيش وبإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى تمكنت من تفجير 40 عبوة ناسفة زرعها تنظيم (داعش) الإرهابي، وعالجت 182 عبوة ناسفة على طريق محور العمليات باتجاه منطقتى "الدولاب وزخيخه".

وأشارت إلى أن طائرات التحالف قتلت 35 إرهابيًا، كما دمر طيران الجيش مركبة تحمل رشاشا أحاديا وموقعا للتنظيم وقتل 10 إرهابيين فى منطقة "الدولاب".

وقال مصدر أمنى إن رئيس أركان قائد الفرقة السابعة بالجيش العميد نصر غضبان قُتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمنطقة "الدولاب" خلال العمليات العسكرية.

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