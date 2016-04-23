"معيتيق" يزور روما لمناقشة القضايا الأمنية وإعادة فتح التأشيرات لليبيين

اختتم نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى أحمد عمر معيتيق، زيارة رسمية إلى إيطاليا، برفقة وفد رفيع المستوى ضم الدكتور العارف الخوجة، وزير الداخلية المسمى بحكومة الوفاق الوطنى، والسفير الليبى فى روما الدكتور أحمد صافار، وتم خلال الزيارة التباحث مع الجانب الإيطالى فى تفعيل مختلف جوانب التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين، والتنسيق المشترك نحو توحيد الرؤى فى مواجهة التحديات الإنسانية، والأمنية المشتركة فى حوض البحث الأبيض المتوسط، ضمن جهود حكومة الوفاق الوطنى فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة التهديدات الإرهابية التى تمس أمن واستقرار ليبيا والمنطقة.

وأكد المكتب الإعلامى لنائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى أن الزيارة الخاصة توّجت باجتماع موسع مع الوفد الإيطالى برئاسة "أنجيلو ألفانو" وزير الداخلية الإيطالى، ومدير عام الأجهزة الأمنية الإيطالية، وكبار مسئولى ملف الهجرة والمنافذ الإيطاليين، فى حضور المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية فى ليبيا السفير "جورجيو ستراتشى."

وأكد أحمد معيتيق فى تصريح صحفى على هامش الزيارة أن ليبيا ستكون طرفاً فاعلاً فى الكثير من القضايا التى تخص حوض البحر الأبيض المتوسط، مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وفى هذا الإطار يمكن أن تستأنس ليبيا بالتجارب السابقة التى جمعت الاتحاد الأوروبى بدول أخرى، مثل ما حدث مع تركيا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، وأن تقوم إيطاليا بدعم ليبيا لإبرام اتفاقية مشابهة، بما يتناسب مع ظروف ليبيا، واحتياجاتها للسيطرة على مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أنه تمت مناقشة سبل دعم حكومة الوفاق الوطنى، الأمر الذى أكدت عليه إيطاليا من خلال دعم مشاريع تنموية فى أفريقيا بما يحد من دوافع الهجرة غير الشرعية، ومخاطرها، مشيرا إلى أن الدعم سيشمل إعادة هيكلة بعض المؤسسات مثل البحرية وجهاز مكافحة الهجرة، وبالإضافة لإعادة تفعيل الاتفاقيات بين إيطاليا وليبيا، وتناول الاجتماع مناقشة فتح التأشيرات لليبيين، الراغبين فى السفر لايطاليا.

وزير داخلية إيطاليا يدعو إلى إبرام اتفاق مع ليبيا حول الهجرة غير الشرعية