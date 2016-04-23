استراحة – برشلونة 1-0 سبورتنج خيخون.. ماسكيرانو وبيكيه ينقذان البلوجرانا من على خط المرمى

يتابع FilGoal.com مباراة برشلونة ضد سبورتنج خيخون في الجولة الـ35 من الليجا.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

استراحة

ق45 ماسكيرانو يبعد تسديدة جيريرو من على خط المرمى ثم يكرر بيكيه ما فعله زميله ويبعد عرضية هاليلوفيتش من على خط المرمى!

ق42 حارس خيخون يتألق وينقذ انفراد من نيمار

ق40 نيمار يمر بعرض الملعب من دفاع خيخون ويمرر لسواريز الذي يسدد من مسافة قريبة لكن الكرة يبعدها الدفاع

سيطرة دون خطورة لبرشلونة من بعد تسجيل الهدف

** ليونيل ميسي والهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 13.

** انطلاق المباراة