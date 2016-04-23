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وزير الزراعة: حريصون على تنمية سيناء.. وسنذلل العقبات أمام مزارعيها

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وزير الزراعة: حريصون على تنمية سيناء.. وسنذلل العقبات أمام مزارعيها وزير الزراعة: حريصون على تنمية سيناء.. وسنذلل العقبات أمام مزارعيها
أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حرص على تنمية سيناء ودفع حركة التنمية الشاملة، موضحاً أن الوزارة ستذلل جميع العقبات أمام المزارعين من أبناء سيناء.

وقال الوزير فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه قام بجولة فى منطقة طور سيناء لمتابعة المشروعات الزراعية التى تساهم فى التنمية المستدامة بها، مضيفاً أن التوسع فى الزراعات المحمية سيساهم فى توفير المياه وإنتاج محاصيل عالية الجودة.


>-بالصور.. وزير الزراعة: لم أتوقع رؤية كل هذه المساحات الخضراء بجنوب سيناء
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