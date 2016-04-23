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تقرير في الجول - من منافس رونالدو وميسي إلى شبح يسخر منه الجميع

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تقرير في الجول - من منافس رونالدو وميسي إلى شبح يسخر منه الجميع تقرير في الجول - من منافس رونالدو وميسي إلى شبح يسخر منه الجميع

"لا، لست محبطا ولا أشعر بالحزن بسبب عدم المشاركة".. هكذا بدأ أحمد الشيخ جناح الأهلي تصريحاته لـFilGoal.com عن موقفه مع الفريق الأحمر.

لم يحصل الشيخ على فرصة اللعب أساسيا مع الأهلي رغم تعاقب 3 مدربين على قيادة الفريق أخرهم مارتن يول، الذي لعب أساسيا معه ضد ديروط في دور الـ32 من كأس وسجل هدفين.

ويتحدث الشيخ لـFilGoal.com عن موقفه في ظل عدم الخروج المستمر من قائمة الفريق الأحمر، والتقارير التي تتحدث عن خروجه معارا بنهاية الموسم.

كما يكشف الشيخ عن تفاصيل الجلسة الأخيرة للمدير الفني مارتن يول مع اللاعبين.

وكل ما يلي على لسان الشيخ لـFilGoal.com ..

"لست محبطا بسبب الغياب عن المشاركة، لن أبالغ إذا قلت إنني لست حزينا أيضا. ولدي أسباب لذلك".

"أنا أتدرب بجدية وأقوم بكل ما هو مطلوب مني في التدريبات، وانتظر الحصول على الفرصة لإثبات وجودي، أي أنني أقوم بكل ما علي وأشعر بالرضا عن نفسي".

"أنا أحب النادي الأهلي وفضلته على كل العروض التي وصلتني، وهذا يعني أنني سعيد هنا وأرغب في صنع تاريخ واسم لي مع الفريق".

"ولذلك، لا ألتفت إلى التقارير التي تقول إنني سأرحل عن النادي بنهاية الموسم".

"كما قلت لا أركز سوى في التدريبات وأن أظهر فيها بشكل جيد حتى أنجح في استغلال الفرصة عندما أحصل عليها".

"مشاركتي في المباريات من عدمها في يد الجهاز الفني، وكذلك الاستمرار أو الرحيل".

"الأهلي يلعب في 3 بطولات، وبالتأكيد كل اللاعبين سيحصلون على الفرصة".

"مارتن يول يريد أن يكون كل اللاعبين جاهزين للمشاركة في أي وقت".

جلسة يول

"يول اجتمع بنا اليوم وشرح لنا الأخطاء التي وقع بها اللاعبون في مباراتي إنبي ويانج أفريكانز".

"كان حريصا على تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتنا خلال الفترة المقبلة".

"بشكل عام، الجهاز الفني حريص على التحدث مع كل اللاعبين ودعمهم معنويا".

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