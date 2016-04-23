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برلمانى ليبى: هناك انقسام حاد فى مجلس النواب حول الاتفاق السياسي

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برلمانى ليبى: هناك انقسام حاد فى مجلس النواب حول الاتفاق السياسي برلمانى ليبى: هناك انقسام حاد فى مجلس النواب حول الاتفاق السياسي
قال عضو مجلس النواب الليبى عبد السلام نصية ، إن المجلس لم يستطع عقد جلساته منذ ثلاثة شهور ، نظرا لوجود انقسام حاد حول الاتفاق السياسي.

وأضاف نصية فى تصريح لقناة ليبيا اليوم ، مساء اليوم السبت، أن الدعوات لعقد الجلسة بدون وضع آلية أو طريقة لكيفية إدارة الجلسة ستفشل الحوار ولن يكون هناك جلسة حسب وصفه.

وأكد البرلمانى الليبى أن الخلاف بين أعضاء مجلس النواب حول القضايا الخلافية فى الاتفاق السياسى ما يزال موجودا.

يذكر أن البرلمان الليبى لم يستطيع عقد جولة الأسبوع الماضى للموافقة على حكومة الوفاق الوطني.
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