مقتل 9 أشخاص على الأقل فى تفجير سيارة ملغومة بالعاصمة العراقية بغداد

قالت مصادر الشرطة، إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم السبت، عندما فجر مهاجم انتحارى سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش أمنية فى شمال بغداد، مضيفة أن عدد القتلى قد يرتفع.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن التفجير الذى تسبب أيضًا فى إصابة 28 شخصًا، لكن تنظيم داعش عادة ما ينفذ هجمات على قوات الأمن فى العاصمة منها هجوم وقع بالقرب من ضريح يوم الجمعة خلف تسعة قتلى.

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