المسئول العسكرى الأمريكى الأعلى والسيسى يناقشان قضايا الأمن الإقليمى

أعلنت السفارة الأمريكية فى القاهرة، استضافتها لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية اللواء جوزيف إف دانفورد جونيور، الذى يزور مصر لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية مساء، اليوم السبت، إن اللواء دانفورد التقى اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازى.

وناقش الرئيس السيسى واللواء دانفورد فى الاجتماع الذى انعقد بعد ظهر اليوم فى القصر الرئاسى، التحديات الأمنية الإقليمية والجهود الثنائية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات والشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر.

ويعد رئيس هيئة الأركان المشتركة هو أرفع مسئول عسكرى بالولايات المتحدة والمستشار العسكرى الأول للرئيس باراك أوباما، ولوزير الدفاع آش كارتر ، ولمجلس الأمن القومى الأمريكى.

- وزير الدفاع والفريق محمود حجازى يلتقيان رئيس الأركان الأمريكى

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