أنور قرقاش: مصر تمثل ركيزة للرؤية الاستراتيجية للخروج من أزمات العرب

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الرهان الإماراتى على السعودية ومصر رهان على العرب والاعتدال والخروج الاستراتيجى من نفق الأزمة وحال الضعف الذى يواجه الأمة العربية هو الرهان الكاسب.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن الزيارات الناجحة للملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد إلى مصر تعد تأكيدا للرؤية الاستراتيجية على ضرورة الخروج من أزمات العرب، مشيرا إلى أن مصر تمثل ركيزة فى هذه الرؤية.

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