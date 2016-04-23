صفاء حجازي لـ«ONA»: أبلغت شفويًا بتكليفي برئاسة «ماسبيرو».. وأنتظر القرار رسميًا

كتبت – إنجي لطفي

أكدت الإعلامية صفاء حجازي، في أول تصريح صحفي لها لوكالة «ONA»، أن خبر توليها رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلفًا لـ”عصام الأمير” هو “خبر صحيح”، مضيفة: ” تم إبلاغي الخبر شفويًا، ولكني أنتظر إصدار القرار بشكل بيان رسمي صادر من رئاسة مجلس الوزراء”.

وكانت مصادر مطلعة داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” أكدت، في تصريح خاص لـ«ONA»، إنه تم تكليف الإعلامية صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون بتولي رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بديلاً لـ”عصام الأمير”.

ورفضت المصادر الإفصاح عما إذا كان القرار هو إقالة لـ”الأمير” أم أنه يأتي في إطار حركة تغييرات لبعض قيادات المبنى.