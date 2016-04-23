أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

صفاء حجازي لـ«ONA»: أبلغت شفويًا بتكليفي برئاسة «ماسبيرو».. وأنتظر القرار رسميًا

Google+ Print
صفاء حجازي لـ«ONA»: أبلغت شفويًا بتكليفي برئاسة «ماسبيرو».. وأنتظر القرار رسميًا صفاء حجازي لـ«ONA»: أبلغت شفويًا بتكليفي برئاسة «ماسبيرو».. وأنتظر القرار رسميًا

صفاء حجازي (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

أكدت الإعلامية صفاء حجازي، في أول تصريح صحفي لها لوكالة «ONA»، أن خبر توليها رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلفًا لـ”عصام الأمير” هو “خبر صحيح”، مضيفة: ” تم إبلاغي الخبر شفويًا، ولكني أنتظر إصدار القرار بشكل بيان رسمي صادر من رئاسة مجلس الوزراء”.

وكانت مصادر مطلعة داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” أكدت، في تصريح خاص لـ«ONA»، إنه تم تكليف الإعلامية صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون بتولي رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بديلاً لـ”عصام الأمير”.

ورفضت المصادر الإفصاح عما إذا كان القرار هو إقالة لـ”الأمير” أم أنه يأتي في إطار حركة تغييرات لبعض قيادات المبنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا