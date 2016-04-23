انفجار سيارتين مفخختين في حادثين منفصلين ببغداد

فجر انتحاري سيارة مفخخة كان يقودها بمدخل نقطة تفتيش أمنية شمالي العاصمة العراقية (بغداد) اليوم السبت .. كما انفجرت سيارة مفخخة ثانية خلال مرور رتل للجيش العراقي جنوبي بغداد.

وقالت مصادر أمنية إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجرها بمدخل “سيطرة” في منطقة “الحسينية” شمالي بغداد؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأن سيارات الإسعاف والشرطة هرعت إلى موقع الانفجار.

وأشارت المصادر إلى أن سيارة مفخخة ثانية كانت مركونة على جانب طريق في منطقة “عرب جبور” جنوبي بغداد انفجرت مساء اليوم أثناء مرور رتل للجيش العراقي؛ مما أسفر عن وقوع إصابات.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

أ ش أ