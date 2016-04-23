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بالصور.. وزير النقل يتفقد المرحلة النهائية من طريق طنطا - كفر الشيخ

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بالصور.. وزير النقل يتفقد المرحلة النهائية من طريق طنطا - كفر الشيخ بالصور.. وزير النقل يتفقد المرحلة النهائية من طريق طنطا - كفر الشيخ
تفقد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، يرافقه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية طريق كفر الشيخ المحلة المزدوج، وطريق كفر الشيخ طنطا المزدوج، بالاضافة إلى عدد من الطرق بمحافظتى كفر الشيخ والغربية، تمهيدا لقيام الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بافتتاحه خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس توفيق محمد عبد العال نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ومسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.

ومن جانبه أكد محافظ كفرالشيخ أن الوزير تفقد المرحلة النهائية من طريق طنطا - كفرالشيخ بطول 18 كم ، وكذلك الطريق الإنشائى المزدوج المحلة الكبرى - كفر الشيخ بطول 32 كيلو بتكلفة 600 مليون جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن طريق المحلة - كفر الشيخ عبارة عن 3 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى طريق خدمة لكل اتجاه منعًا للتقاطعات السطحية، لافتًا إلى أنه يشمل 10 كبارى علوية، بالإضافة إلى 20 نفقًا لعبور المشاة ليكون بذلك لأول مرة تشمل منطقة وسط الدلتا طرقا حرة تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطرق.
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>- وزير النقل: افتتاح طريقى طنطا والمحلة كفر الشيخ فى احتفالات تحرير سيناء
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