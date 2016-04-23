دجلة يحرم المصري من المركز الثاني وصراع الكونفدرالية يشتعل

حرم وادي دجلة نظيره المصري من القفز إلى المركز الثاني بعدما فرض عليه التعادل السلبي.

تعادل سلبي في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وفشل المصري للمرة الثالثة على التوالي في تحقيق الفوز بعدما خسر أمام حرس الحدود وسموحة.

بينما تعادل دجلة هو الأولى بعد سلسلة 4 انتصارات متتالية.

ورفع المصري رصيده إلى النقطة 40 وفرط في فرصة الوصول إلى وصافة الدوري بالتساوي مع الزمالك.

بينما وصل دجلة إلى النقطة 39 في المركز السادس لتشتعل المنافسة على مراكز كأس الكونفدرالية.

الإسماعيلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 25 مباراة. سموحة 41 نقطة من 24 مباراة. المصري 40 من 24 ودجلة 39 من 25 والداخلية 38 من 25.