أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دجلة يحرم المصري من المركز الثاني وصراع الكونفدرالية يشتعل

Google+ Print
دجلة يحرم المصري من المركز الثاني وصراع الكونفدرالية يشتعل دجلة يحرم المصري من المركز الثاني وصراع الكونفدرالية يشتعل

حرم وادي دجلة نظيره المصري من القفز إلى المركز الثاني بعدما فرض عليه التعادل السلبي.

تعادل سلبي في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وفشل المصري للمرة الثالثة على التوالي في تحقيق الفوز بعدما خسر أمام حرس الحدود وسموحة.

بينما تعادل دجلة هو الأولى بعد سلسلة 4 انتصارات متتالية.

ورفع المصري رصيده إلى النقطة 40 وفرط في فرصة الوصول إلى وصافة الدوري بالتساوي مع الزمالك.

بينما وصل دجلة إلى النقطة 39 في المركز السادس لتشتعل المنافسة على مراكز كأس الكونفدرالية.

الإسماعيلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 25 مباراة. سموحة 41 نقطة من 24 مباراة. المصري 40 من 24 ودجلة 39 من 25 والداخلية 38 من 25.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع