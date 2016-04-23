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الصحة السعودية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أبها

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الصحة السعودية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أبها الصحة السعودية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أبها
أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم السبت، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس بأبها، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 1370 إصابة ، إضافة إلى 8 حالات بدون أعراض توفى منهم 587 حالة ، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 779 حالة، فيما تبقى 10 حالات تحت العلاج.
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