الصحة السعودية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أبها

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشارت إلى أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 779 حالة، فيما تبقى 10 حالات تحت العلاج.
وقالت الوزارة فى بيان اليوم السبت، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس بأبها، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 1370 إصابة ، إضافة إلى 8 حالات بدون أعراض توفى منهم 587 حالة ، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 779 حالة، فيما تبقى 10 حالات تحت العلاج.
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