المجلس الوطنى الفلسطينى: إسرائيل أسقطت مبادرة السلام العربية ونعتز بأسرانا

قال السفير محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطنى الفلسطينى الأمين العام المساعد السابق بالجامعة العربية، إن القمم العربية خصصت فى 17 مارس من كل عام يوما للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن النضال الفلسطينى له 3 ركائز أولها الشهداء وثانيها الأسرى وثالثها الجرحى.

وأشار صبيح فى احتفالية حركة فتح بيوم الأسير الفلسطينى لاعتزاز أبناء الشعب الفلسطينى بالأسرى الفلسطينيين الذى ناضلوا من أجل رفعة فلسطين، موضحا أن الشعب الفلسطينى ملتف حول أسراه والجرحى والمعتقلين وأسرهم التى تعانى من اعتقال أبنائهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضح أن العدو الإسرائيلى حاول كسر إرادة الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن القائد مروان البرغوثى قضى 15 عاما خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلى، وأنه أقدم عضو مجلس تشريعى معتقل فى السجون، مؤكدا أن المعركة التى تدور فى السجون هدفها كسر إرادة أبناء الشعب الفلسطينى، قائلا للأسرى: لن ننساكم حتى يتم تحرير ترابنا العربى.

وأشار إلى أن إسرائيل أسقطت مبادرة السلام العربية وأنها لن تتنازل عن الضفة الغربية، وكان آخر تصرفات تل أبيب هو اجتماع نتنياهو بأعضاء من حكومته فى هضبة الجولان وإعلانها أراض تابعة لإسرائيل.

فيما قال حاتم زكريا رئيس لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، أن نقابة الصحفيين تعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب ورحب بالحضور، مشيرا إلى أن ذكرى يوم الأسير الفلسطينى أن ثلث الشعب الفلسطينى قابع فى سجون الاحتلال منذ عام 48، مؤكدا أن الصحفيين المصريين يدعمون الأسرى الفلسطينين الذى تنتهك حقوقهم فى السجون الإسرائيلية.

وأعرب زكريا عن تضامن نقابة الصحفيين المصريين مع نظيرتها الفلسطينية مناشدا السكرتير العام للأمم المتحدة لإنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلى.

بدء احتفالية حركة فتح بإحياء يوم الأسير الفلسطينى فى نقابة الصحفيين

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