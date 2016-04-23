بدعم جوى.. الجيش اليمنى يشتبك مع تنظيم القاعدة جنوب البلاد

قال مسؤولون امنيون وعسكريون، إن العشرات من متشددى القاعدة قتلوا فى اشتباكات كثيفة مع الجيش، فى اعقاب حملة ضربات جوية هذا الشهر من قبل تحالف تقوده السعودية ضد مواقع القاعدة فى المنطقة.

وقال المسؤولون إن القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا تتقدم فى اشتباكات اليوم السبت، فى بلدة الكود فى محافظة أبين بجنوب البلاد.

واستغل فرع القاعدة فى اليمن الذى تنظر إليه واشنطن على أنه اخطر فروعها، الصراع بين الحوثيين والقوات الحكومية ليتمدد.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014 وأدى تقدمهم فى اليمن إلى دخول التحالف الذى تقوده السعودية الحرب فى مارس 2015.

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