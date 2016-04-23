بالصور.. 18 لقطة تبرز جمال الغروب على شاطئ رأس البر فى دمياط

التقطت عدسة "اليوم السابع" أجمل 18 صورة للحظات الغروب على امتداد شاطئ رأس البر فى محافظة دمياط.

يذكر أن مصيف رأس البر من أقدم وأهم المصايف التى تشتهر بها جمهورية مصر العربية، وكان يعرف بمصيف الفنانين والشعراء والعظماء، حيث زاره الملك فاروق والرئيس جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة والسيدة أم كلثوم وأسمهان ومصطفى وعلى أمين، وغيرهم من المشاهير، وهو على شكل مثلث رأسه عند منطقة اللسان التى تتمتع بجمال الطبيعة، والتى ورد ذكرت فى القرآن الكريم بقوله تعالى "مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ"، إذ تتلقى مياه النيل العذب مع مياه البحر المتوسط المالح.

وتتمتع مدينة رأس البر بامتداد شاطئها بطول المصيف، ويفد إليها آلاف الرواد سنويًا فى فصل الصيف؛ للاستمتاع بشاطئها وجوها المعتدل.

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