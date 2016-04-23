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بالصور.. 18 لقطة تبرز جمال الغروب على شاطئ رأس البر فى دمياط

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بالصور.. 18 لقطة تبرز جمال الغروب على شاطئ رأس البر فى دمياط بالصور.. 18 لقطة تبرز جمال الغروب على شاطئ رأس البر فى دمياط
التقطت عدسة "اليوم السابع" أجمل 18 صورة للحظات الغروب على امتداد شاطئ رأس البر فى محافظة دمياط.

يذكر أن مصيف رأس البر من أقدم وأهم المصايف التى تشتهر بها جمهورية العربية، وكان يعرف بمصيف الفنانين والشعراء والعظماء، حيث زاره الملك فاروق والرئيس جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة والسيدة أم كلثوم وأسمهان ومصطفى وعلى أمين، وغيرهم من المشاهير، وهو على شكل مثلث رأسه عند منطقة اللسان التى تتمتع بجمال الطبيعة، والتى ورد ذكرت فى القرآن الكريم بقوله تعالى "مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ"، إذ تتلقى مياه النيل العذب مع مياه البحر المتوسط المالح.

وتتمتع مدينة رأس البر بامتداد شاطئها بطول المصيف، ويفد إليها آلاف الرواد سنويًا فى فصل الصيف؛ للاستمتاع بشاطئها وجوها المعتدل.

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لحظات-الغروب-على-شاطئ-رأس-البر-(5)

لحظات-الغروب-على-شاطئ-رأس-البر-(6)

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لحظات-الغروب-على-شاطئ-رأس-البر-(12)

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لحظات-الغروب-على-شاطئ-رأس-البر-(14)

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>- بالصور.. رأس البر تتجمل لاستقبال روادها فى شم النسيم .. 15 حديقة عامة و100 بحار للإنقاذ وفريق طبى للحالات الحرجة.. ورئيس المدينة: مستعدون لاستقبال مليون ونصف زائر خلال أجازة شم النسيم

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