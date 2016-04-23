علشان يبقى صحى ومفيد.. 8 علامات تختارى بيها علبة زبادى صحية

كوب الزبادى على الإفطار أو العشاء من أهم المكونات التى يعتمد عليها الكثيرون نظرًا لفوائد الزبادى الصحية، ومع كثرة أنواع الزبادى فى الأسواق، ومع تباين درجة جودة نوع عن آخر، يجب معرفة المواصفات السليمة لعلبة الزبادى الصحية والتى يمكنك تناولها أنت وأسرتك دون خوف من مشكلات الجودة أو أضرارها وحتى تحقق الاستفادة الصحية من تناول الزبادى.

الدكتورة نايرة مهنا –أستاذ الألبان والبكتيريا بالمركز القومى للبحوث- تحدثنا بشكل مفصل عن مواصفات علبة الزبادى الجيدة، وتظهر أيضًا بعض العلامات التى تؤكد عدم جودته، مؤكدة ضرورة اختيار علبة الزبادى من محل موثوق فيه، وضرورة الاهتمام بشكل العبوة الخارجى ونوعها وجودتها، ومن أهم هذه العلامات المهمة:

>1. اختارى العلبة التى تكون رائحتها جيدة مجرد فتحها، لا تكون نفاذة أو معدومة

>2. اختارى العلبة جيدة المظهر الخارجى

>3. تاريخ الإنتاج والانتهاء حديث للغاية

>4. حموضة الزبادى تكون مقبولة، فلا تكون حامضة لاذعة، ولا باردة

>5. اهتم بأن يكون الزبادى به "شرش" المياه التى تخزن فيه داخل العلبة ويكون طعمها جيدًا

>6. ابتعدى عن الزبادى ذي الطعم المر

>7. ابتعدى عن الزبادى المتكون عليه ألوان كالأصفر واللون الأحمر والأخضر من على سطحه

>8. ابتعدى عن النوعيات اللزجة أو التى بها خيوط لزجة

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