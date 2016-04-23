بالصور.. ضبط نصف طن فسيخ وسردين فاسد بالعجمى غرب الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة على محلات الأسماك المملحة قبل أعياد شم النسيم، وذلك بناءً على تعليمات مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة، وإميل عجمان وكيل المديرية ومدير رقابة المديرية، حيث تشكلت حملة تموينية بإشراف العقيد سامح رفعت رئيس مباحث تموين العجمى، وعبد المطلب خلال رئيس إدارة العجمى، وبإشراف العميد ياسر حمد.

وأسفرت عن تحرير محضر عرض سلعة فسيح منتهى الصلاحية بكمية قدرها 300 كيلو جرام، وتم تحرير محضر ضد محل فسيخ وسردين مملح بكمية قدرها 275 كيلو جرامًا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير محضر عرض وبيع كبدة منتهية الصلاحية بكمية قدرها 150 كيلو جرامًا، وتحرير 13 محضر مخلفات تموينية بسوق الهانوفيل.

ضبط 1050 كيلو فسيخ وسردين مملح فاسد بالمنتزه شرق الإسكندرية

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