أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط نصف طن فسيخ وسردين فاسد بالعجمى غرب الإسكندرية

Google+ Print
بالصور.. ضبط نصف طن فسيخ وسردين فاسد بالعجمى غرب الإسكندرية بالصور.. ضبط نصف طن فسيخ وسردين فاسد بالعجمى غرب الإسكندرية
شنت مديرية بالإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة على محلات الأسماك المملحة قبل أعياد شم النسيم، وذلك بناءً على تعليمات مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة، وإميل عجمان وكيل المديرية ومدير رقابة المديرية، حيث تشكلت حملة تموينية بإشراف العقيد سامح رفعت رئيس مباحث تموين العجمى، وعبد المطلب خلال رئيس إدارة العجمى، وبإشراف العميد ياسر حمد.

وأسفرت عن تحرير محضر عرض سلعة فسيح منتهى الصلاحية بكمية قدرها 300 كيلو جرام، وتم تحرير محضر ضد محل فسيخ وسردين مملح بكمية قدرها 275 كيلو جرامًا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير محضر عرض وبيع كبدة منتهية الصلاحية بكمية قدرها 150 كيلو جرامًا، وتحرير 13 محضر مخلفات تموينية بسوق الهانوفيل.

فسيخ وسردين فاسد (1)

فسيخ وسردين فاسد (2)

فسيخ وسردين فاسد (3)

فسيخ وسردين فاسد (4)

ضبط 1050 كيلو فسيخ وسردين مملح فاسد بالمنتزه شرق الإسكندرية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم