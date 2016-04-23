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إصابة ضابط شرطة و5 من أفراد أسرته فى حادث تصادم بالبحيرة

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إصابة ضابط شرطة و5 من أفراد أسرته فى حادث تصادم بالبحيرة إصابة ضابط شرطة و5 من أفراد أسرته فى حادث تصادم بالبحيرة
أصيب قبل قليل ضابط شرطة و5 من أفراد أسرته جراء وقوع حادث تصادم بطريق الدلنجات - دمنهور بقرية المسين وتم نقلهم لمستشفى الشرطة بالإسكندرية.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة ، تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد خريصة مدير المباحث، وتبين من الفحص للعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى قيادة ضابط شرطة "حمدى عبدالحميد حامد أبو سعيد" وبرفقته زوجته، و4 من أبنائه، مع سيارة ملاكى أخرى أمام قرية بلتاجى بالمسين .

أسفر الحادث عن إصابة الضابط و5 من أفراد أسرته وجارى تحرير محضر بالواقعة .

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