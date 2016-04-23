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لجنة النقل بالبرلمان:سنفتح ملف حوادث الطرق والقضاء على كثافة المرور

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لجنة النقل بالبرلمان:سنفتح ملف حوادث الطرق والقضاء على كثافة المرور لجنة النقل بالبرلمان:سنفتح ملف حوادث الطرق والقضاء على كثافة المرور
قال النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات فى البرلمان، إن اللجنة ستجتمع خلال أيام قليلة لوضع أجندة عملها وعرضها على رئيس البرلمان، موضحا أنه سيستمع إلى مقترحات كل عضو باللجنة حول تطوير ملف المواصلات.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات فى البرلمان لـ"اليوم السابع"، أن لديه مشروع متعلق بتعديل قانون المرور، إلى جانب مشروع الحد من الحوادث فى الطرق العامة ومشروع القضاء على الكثافة المرورية فى الطرق.


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مصر 365

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