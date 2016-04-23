بالفيديو.. انتصار السيسي تغادر الإسماعيلية وسط انتشار أمني مكثف

غادرت، مساء اليوم، انتصارالسيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظة الإسماعيلية بعد زياره أجرتها، صباح اليوم، برفقه مجموعة من أفراد الأسرة.

وكانت انتصارالسيسي، قد قامت بزيارة لمحافظة الإسماعيلية ،صباح اليوم السبت، وتوجهت لزيارة جزيره الفرسان، ومنها إلى نادي الدنفاة، في رحلة قصيرة للمحافظة.

فيما تشهد محافظة الإسماعيلية أنتشار أمنى مكثف بمحيط منطقه نمرة 6 ، والطريق الدائرى المؤدي إلى طريق مصرالإسماعيلية ، بالتزامن مع زيارتها بالإضافة إلى تجول متتالي لسيارات الأنتشار السريع التابعة لمديرية أمن المحافظة لفرض السيطرة الأمنية.

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