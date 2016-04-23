مباشر نصف نهائي كأس إنجلترا - مانشستر يونايتد 1-0 إيفرتون .. دي خيا يتصدى لركلة جزاء من لوكاكو

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في نصف نهائي كأس إنجلترا.

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ق66 فالنسيا يتدخل أمام كليفيرلي قبل أن يسدد من مسافة قريبة في المرمى

ق65 عرضية من مارسيال لفيلايني يسددها على مرتين ويبعدها جاجييلكا بيده لكن الحكم لا يراها وتضيع فرصة هدف ثاني ليونايتد

ق63 كليفيرلي يراوغ فالنسيا بمهارة ويرسل عرضية من اليسار يرسلها لوكاكو برأسه فوق العارضة

ق62 فالنسيا يشترك بدلا من فوسو مينساه

ق59 كليفيرلي يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من لينون

ق58 دي خيا مجددا يتصدى لركلة حرة نفذها باركلي بطريقة رائعة

ق58 دي خيا يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من لوكاكو

ق56 ركلة جزاء لإيفرتون بعد عرقلة فوسو مينساه لباركلي داخل المنطقة

ق54 لينجارد يهدر مجهود مارسيال وراشفورد بعد هجمة رائعة بتسديدة غريبة خارج المرمى

ق51 فيلايني يبعد كرتان عرضيتان في دقيقة بعد سيطرة وخطورة من إيفرتون

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق44 مارسيال يعود لتأدية الواجب الدفاعي ويقطع كرة من آرون لينون ثم يراوغ 3 من لاعبي إيفرتون ويحصل على خطأ

مارسيال يمر من اليسار من بيزيتش بسهولة ويمرر عرضية أرضية فيلايني يسكنها الشباك

ق34 جوووووووووول فيلايني يسجل ليونايتد

ق33 واين روني يسدد بيساره لكن روبلس يمسك الكرة بسهولة

ق30 تسديدة قوية من جيمس مكارثي يمسك بها دي خيا

ق23 فيلايني يهيئ كرة عرضية برأسه لراشفورد يسددها بقوة لكن روبلس يمسك بها

ق21 مارسيال يهدر فرصة خطيرة بعد انفراد من اليسار

ق5 واين روني يبعد هدفا محققا لإيفرتون عن طريق لوكاكو.

ق3 مارسيال يهدر هدف أول محقق ليونايتد في مرمى إيفرتون.

** المباراة تشتعل من اللحظة الأولى

** انطلاق المباراة