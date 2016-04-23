إصابة بنزيما تربك زيدان قبل مواجهة السيتي بدورى الابطال

تعرض الفرنسي الدولى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الاسباني للاصابة وذلك قبل ايام على مواجهة مانشيستر سيتي الانجليزي بالدور نصف النهائى لبطولة دورى الابطال الاوروبي.

ووفقا لصحيفة ماركا الاسبانية فان نجم الملكى قد تعرض لاصابة على مستوى الفخذ الايمن وذلك خلال مباراة رايوفاليكانو التى اقيمت اليوم السبت بالجولة 35 من عمر الليجا الاسبانية.

وحاول بنزيمة التحامل على نفسه واكمال اللقاء الا انه فشل فى ذلك ليضطر زيزو لاخراجه من الملعب والدفع بزميله لوكاس فاسكيز.

ويلتقى المارينجي مع السيتي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الاتحاد معقل السيتيزينز.